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51 минуту назад

19-летняя Алёна Косторная рассказала, когда и куда планирует поступать

Чемпионат.com

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что через несколько лет будет поступать в медицинский институт. В августе Косторной исполнилось 19 лет.

19-летняя Алёна Косторная рассказала, когда и куда планирует поступать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Но не чтобы исполнять прихоти женщин, которые хотят быть красивыми. А исправлять внешности людей после аварий, например. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — приводит слова Алёны «Вести Тула».

Фигурное катание,Алена Косторная,
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