19-летняя Алёна Косторная рассказала, когда и куда планирует поступать

«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Но не чтобы исполнять прихоти женщин, которые хотят быть красивыми. А исправлять внешности людей после аварий, например. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — приводит слова Алёны «Вести Тула».