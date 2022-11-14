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20 минут назад

«Коляда? Все как обычно» — Жулин о выступлении фигуристов на этапе Гран-при в Москве

Матч ТВ

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что неудачное выступление Михаила Коляды в произвольной программе на этапе Гран при России в Москве было ожидаемым.

Жулин рассказал о выступлении фигуристов на этапе Гран-при в Москве
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Коляда лидировал на четвертом этапе соревнований по итогам короткой программы, но после ошибок в произвольной по сумме оказался лишь третьим (270,51). Победу одержал Петр Гуменник (280,65), вторым стал Евгений Семененко (272,68).

— Семененко мог и лучше прокататься. Очень люблю этого фигуриста. Думаю, у него все получится, парень обалденный. Но если говорить именно о произвольной программе на минувшем этапе, то был только Гуменник. Коляда? Все как обычно, даже нечего комментировать, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Следующий этап Гран при России пройдет в Самаре с 18 по 20 ноября.

Фигурное катание,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Михаил Коляда,Александр Жулин,
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