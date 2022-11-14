Жулин рассказал о выступлении фигуристов на этапе Гран-при в Москве

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что неудачное выступление Михаила Коляды в произвольной программе на этапе Гран при России в Москве было ожидаемым.
Коляда лидировал на четвертом этапе соревнований по итогам короткой программы, но после ошибок в произвольной по сумме оказался лишь третьим (270,51). Победу одержал Петр Гуменник (280,65), вторым стал Евгений Семененко (272,68).
— Семененко мог и лучше прокататься. Очень люблю этого фигуриста. Думаю, у него все получится, парень обалденный. Но если говорить именно о произвольной программе на минувшем этапе, то был только Гуменник. Коляда? Все как обычно, даже нечего комментировать, — сказал Жулин «Матч ТВ».
Следующий этап Гран при России пройдет в Самаре с 18 по 20 ноября.