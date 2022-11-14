Жулин рассказал о выступлении фигуристов на этапе Гран-при в Москве

— Семененко мог и лучше прокататься. Очень люблю этого фигуриста. Думаю, у него все получится, парень обалденный. Но если говорить именно о произвольной программе на минувшем этапе, то был только Гуменник. Коляда? Все как обычно, даже нечего комментировать, — сказал Жулин «Матч ТВ».