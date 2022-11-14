В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

Логинова отказалась комментировать ситуацию.

«В релизе все написано очень четко», — заявила она.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) пояснили, как будут проходить слушания по делу Валиевой. На первом этапе WADA и РУСАДА обменяются письменными представлениями о процессе.

«Затем на слушания будут назначены три арбитра — один со стороны WADA, один — со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS, он станет председателем группы. После этого будут начаты процедурные мероприятия», — раскрыли подробности в суде.

При этом CAS не обозначил крайний срок рассмотрения дела.

WADA передало дело Валиевой в CAS и предъявило требования по решению

8 ноября стало известно, что WADA направило дело Валиевой в CAS. Глава агентства Витольд Банька отметил, что решение было принято из-за задержки в расследовании со стороны РУСАДА.

WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Предполагается, что отстранение будет отсчитываться с момента вынесения решения.

Также агентство потребовало аннулировать все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. Кроме того, Валиеву захотели лишить всех медалей и призовых, полученных в этот период. Таким образом, фигуристка может потерять звания чемпионки России и Европы.

Международный олимпийский комитет поддержал решение WADA

В Международном олимпийском комитете (МОК) выражали обеспокоенность в связи с задержкой расследования, поэтому положительно оценили передачу дела Валиевой в суд. В организации понадеялись, что CAS не будет затягивать процесс.

РУСАДА отказывалось озвучивать решение по делу Валиевой

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными все детали по делу спортсменки, в том числе дату слушаний, решение или другие подробности.

В РУСАДА объяснили это решение защитой интересов спортсменки

Глава МОК Томас Бах потребовал от РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой. Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.