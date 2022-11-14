Ягудин высказался о требовании WADA по делу Валиевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиевой на четыре года.

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Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

– Как оцените позицию WADA по Валиевой и что ей грозит такое наказание?

– Финальное решение принято?

– Нет, это пока только требование WADA.