Ягудин высказался о требовании WADA по делу Валиевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиевой на четыре года.
Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.
– Как оцените позицию WADA по Валиевой и что ей грозит такое наказание?
– Финальное решение принято?
– Нет, это пока только требование WADA.
– А я требую, чтобы Кутузовский расширили до 10 полос в одну сторону. Надеюсь, намек понят, все, – сказал Ягудин.