Юрист отреагировал на требования WADA к CAS по делу Валиевой

«Несмотря на то что расследование продолжается, по крайней мере, со стороны представителей спортсменки, представляется, что оно не может быть всесторонне рассмотрено в CAS до тех пор, пока его не рассмотрит Дисциплинарный антидопинговый комитет. И только после этого возможно объективное рассмотрение в международном спортивном арбитраже. Поскольку WADA отозвало дело с уровня РУСАДА, то обвинительного уклона может быть больше, к сожалению», — заключил спортивный юрист.