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14 ноября

Юрист указал на возможность получить более мягкое наказание за допинг для Валиевой

Ura.Ru

Если удастся доказать, что российская фигуристка Камила Валиева получила допинг насильным путем, то она будет оправдана. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Юрист указал на возможность получить более мягкое наказание для Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Ели удастся доказать, что допинг попал в организм спортсменки против ее воли и без ее ведома, то она будет полностью оправдана. А если его обнаружение будет объясняться халатностью со стороны самой Камилы Валиевой, то она, скорее всего, получит предупреждение», — приводит слова Алексеева агентство «Ридус».

Фигуристка Валиева на Олимпийских играх в Пекине установила сразу четыре рекорда. Она стала первой девушкой, которая добилась таких результатов. Через день после завершения командного турнира лаборатория в Стокгольме сообщила о наличии у спортсменки допингового вещества.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Камила Валиева,Сергей Алексеев,
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