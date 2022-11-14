Юрист указал на возможность получить более мягкое наказание для Валиевой

«Ели удастся доказать, что допинг попал в организм спортсменки против ее воли и без ее ведома, то она будет полностью оправдана. А если его обнаружение будет объясняться халатностью со стороны самой Камилы Валиевой, то она, скорее всего, получит предупреждение», — приводит слова Алексеева агентство «Ридус».