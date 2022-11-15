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1 час назад

В WADA отказались комментировать рассмотрение дела Валиевой в CAS

ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать рассмотрение дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС во вторник заявили в пресс-службе WADA.

"Мы не будем комментировать ход рассмотрения судом дела Валиевой, - заявили в WADA. - Что касается срока рассмотрения данного дела в суде, то это находится в рамках полномочий CAS".

Ранее WADA передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву и аннулировать результаты

В своей апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

WADA неоднократно призывало ускорить процесс рассмотрения дела Валиевой. Расследование завершилось в середине сентября, после этого дисциплинарный комитет РУСАДА должен был провести слушания и вынести решение. На какой стадии сейчас находится дело Валиевой - неизвестно. 21 октября РУСАДА заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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