Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать рассмотрение дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
«Что касается срока рассмотрения данного дела в суде, то это находится в рамках полномочий CAS», — добавили в агентстве.
Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.
Накануне WADA обратилось в CAS с требованием вынести вердикт по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. 14 ноября стало известно, что WADA требует отстранить фигуристку от спорта на четыре года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая золотую медаль ОИ-2022.