Тарасова назвала редкостным безобразием требование WADA по делу Валиевой

«Думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что ее реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что все возможно, просто испортить девочке всю жизнь.



Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».