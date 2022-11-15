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1 час назад

Тарасова назвала редкостным безобразием требование WADA по делу фигуристки Валиевой

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Тарасова назвала редкостным безобразием требование WADA по делу Валиевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что ее реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что все возможно, просто испортить девочке всю жизнь.

Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Валиева сдала положительный тест на допинг во время чемпионата России, прошедшего в декабре 2021 года. Об этом стало известно в разгар Игр-2022 уже после того, как спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело россиянки и позволил ей принять участие в личных состязаниях. Валиева лидировала после короткой программы, но после произвольной опустилась на четвертое место и осталась без медали.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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