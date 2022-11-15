Рудковская эмоционально высказалась о деле Валиевой

Российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовала от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву по допинговому делу.

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«Что хочу сказать. Камилла — прекрасная фигуристка и отличная спортсменка, и мы верим в неё, ее невиновность, и будем поддерживать как и любого члена сборной. Она талан

И поэтому я жду, когда наконец перестанет затягиваться вся эта история, когда в суде будут представлены доказательства того, что она не употребляла допинг, ей принесут извинения и мы все выдохнем.

Сейчас от решения по Камилле зависит не только ее судьба — из-за того, что внятного итога до сих пор нет, мы рискуем всей сборной, всеми нашими спортсменами на будущих соревнованиях. Каждый из них мечтает покорить лёд Чемпионата Европы, Мира и Олимпийских игр. И каждый сейчас может попасть под удар — и сборная страны, и вся наша федерация!!!

И да, я не хочу дополнительных санкций в отношении наших спортсменов, потому что развиваю детский и юношеский спорт, и боюсь за тысячи девчонок и мальчишек. И в том числе за наших талантливых спортсменов Академии, которые реально могут попасть на ОИ, а из-за этого допинг-скандала могут лишиться даже права на мечту. Видя, как они фигачат каждый день, не думаю, что их устроят внутрироссийские старты.

Но именно это произойдёт, если затягивать процесс и продолжать все замалчивать! У этого замалчивания слишком большая цена и платить её придётся вскладчину и долго!