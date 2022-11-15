ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
56 минут назад

Авербух рассказал о состоянии травмированной на «Ледниковом периоде» Тотьмяниной

Lenta.ruиещё 1

Хореограф телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, получившей травму на съемках проекта. Его слова приводит РИА Новости.

Авербух рассказал о состоянии травмированной Тотьмяниной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент состояние лучше. В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — заявил Авербух.

Он добавил, что спортсменку уже выписали из больницы и она приехала на тренировку.

14 ноября Тотьмянина получила травму на съемках «Ледникового периода». Партнер фигуристки актер Иван Колесников во время выполнения одного из элементов случайно задел коньком колено Тотьмяниной. Она получила сильный болевой шок, после чего бригада скорой помощи увезла ее в больницу.

«Таня настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль», — поделился Авербух.

Тотьмянина выступала в парном катании с Максимом Марининым. Помимо золотых медалей на Играх-2006 в Турине, пара выиграла два чемпионата мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.

Фигурное катание,Максим Маринин,Татьяна Тотьмянина,Илья Авербух,Иван Колесников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители