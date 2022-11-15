Американское издание The New York Times выпустило статью под заголовком «Доктор Камилы Валиевой долго работал на темной стороне спорта».

В материале рассказывается о докторе Филиппе Шветском, который долгое время сотрудничал с группой Этери Тутберидзе и числился врачом Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине, где стало известно об ее положительном тесте на допинг.

14 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало забрать дело Валиевой у российских властей и обвинило их в медлительности. Теперь кейс будет рассмотрен Спортивным арбитражным судом (CAS).

Изданию из США удалось получить комментарий самого Шветского по ситуации.

«На вопрос, давал ли он Валиевой или другим российским фигуристам препараты для улучшения их выступлений, доктор Швецкий ответил на этой неделе в электронном письме The New York Times: «Я не видел доказательств использования чего-либо. Чтобы спортсмен был хорошо подготовлен, его надо любить, вот и все».

Также доктор Швецкий написал, что российским фигуристам не нужно «искать чуда», чтобы добиться успеха, потому что их культура, их тренировки и питание уже представляют талантливым спортсменам все условия, чтобы стать лучшими», — говорится в статье The New York Times.