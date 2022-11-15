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1 час назад

«Покажите, что она невиновна, и мы все выдохнем!» Рудковская о деле Валиевой

Газета.Ru

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Покажите, что она невиновна, и мы все выдохнем!» Рудковская о деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камила — прекрасная фигуристка и отличная спортсменка, и мы верим в нее, ее невиновность и будем поддерживать, как и любого члена сборной. Она — талант и она наша.

И поэтому я жду, когда наконец перестанет затягиваться вся эта история, когда в суде будут представлены доказательства того, что она не употребляла допинг, ей принесут извинения, и мы все выдохнем.

Сейчас от решения по Камилле зависит не только ее судьба — из-за того, что внятного итога до сих пор нет, мы рискуем всей сборной, всеми нашими спортсменами на будущих соревнованиях.

Я не хочу дополнительных cанкций в отношении наших cпортcменов, потому что развиваю детcкий и юношеcкий cпорт и боюcь за тыcячи девчонок и мальчишек.

И в том чиcле за наших талантливых cпортcменов академии, которые реально могут попаcть на ОИ, а из-за этого допинг-cкандала могут лишитьcя даже права на мечту. Видя, как они фигачат каждый день, не думаю, что их уcтроят внутрироccийcкие cтарты.

Но именно это произойдет, еcли затягивать процеcc и продолжать вcе замалчивать. У этого замалчивания cлишком большая цена, и платить ее придетcя вcкладчину и долго. Покажите, что она невиновна, и мы вcе выдохнем!» — написала Рудковская в Telegram-канале.

Видео дня

Напомним, Валиева сдала положительный тест на допинг во время чемпионата России, прошедшего в декабре 2021 года. Об этом стало известно в разгар Игр-2022 уже после того, как спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело россиянки и позволил ей принять участие в личных состязаниях. Валиева лидировала после короткой программы, но после произвольной опустилась на четвертое место и осталась без медали.

Ранее в WADA отказались комментировать рассмотрение дела российской фигуристки Валиевой в CAS.

Фигурное катание,Камила Валиева,Яна Рудковская,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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