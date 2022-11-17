«Это же просто класс». Боброва о программе Туктамышевой

«Говоря про Лизу в короткой программе: вот она выходит, и если посмотреть на её лицо, да даже на то, как она глаза поднимает, — ты понимаешь, что живое лицо. Она не играет, не придумывает. Она живёт. Есть моменты, в которых видно: это не потому, что ей сказали руку так сделать или как-нибудь глазом подмигнуть. Она делает это так, потому что она сейчас так это чувствует. Может, в следующий раз она по-другому сделает, действительно подмигнёт, но это будет естественно. Это не наигранно. Она так чувствует. И это