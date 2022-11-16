Авербух рассказал о судействе на российском Гран-при по фигурному катанию

— Как отражается на спортсменах политика, когда на Гран при России ставятся высокие баллы? Всем ставят высокие оценки, это не так важно. Это просто критерий.



Я бы только рекомендовал журналистам не проводить параллели между нашими и международными стартами: «Мы здесь получили 100, значит, мы на другой планете». Мы должны понимать, что оценки поднимаются, чтобы мы соответствовали. Такой выбран уровень оценок. И это никого не демотивирует точно, — приводит слова Авербуха «Чемпионат».