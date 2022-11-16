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48 минут назад

Авербух рассказал о судействе на российском Гран-при по фигурному катанию

Матч ТВ

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о критериях, на основании которых выставлялись баллы фигуристам на этапах Гран при России.

Авербух рассказал о судействе на российском Гран-при по фигурному катанию
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Как отражается на спортсменах политика, когда на Гран при России ставятся высокие баллы? Всем ставят высокие оценки, это не так важно. Это просто критерий.

Я бы только рекомендовал журналистам не проводить параллели между нашими и международными стартами: «Мы здесь получили 100, значит, мы на другой планете». Мы должны понимать, что оценки поднимаются, чтобы мы соответствовали. Такой выбран уровень оценок. И это никого не демотивирует точно, — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Пятый этап Гран при пройдет в Самаре с 18 по 21 ноября.

Фигурное катание,Илья Авербух,
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