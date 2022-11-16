Татьяна Тарасова: "Вчера была ужасная травма"

«Что говорить, катается, что ничего не болит. Я сомневалась, будет ли кататься. Вчера была такая ужасная травма. А она приехала и вышла на лед.



Спасибо, Таня, что ты так к боли относишься. Это не слово «надо». Когда ты весь разломан, когда не можешь, все равно берешь и работаешь», – сказала Тарасова.



«Не секрет, что мы, спортсмены, самые страшные травмы получаем тут.



Я видела Таню незадолго до старта. Человек стоял на одной ноге и не мог наступить на другую. А сейчас улыбалась, светилась и прекрасно выступала», – добавила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.