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50 минут назад

Тарасова о Тотьмяниной: «Вчера была ужасная травма, а она приехала и вышла на лед. Спасибо, Таня, что так относишься к боли»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала участие Татьяны Тотьмяниной в съемках очередного выпуска «Ледникового периода».

Татьяна Тарасова: "Вчера была ужасная травма"
Фото: Sports.ruSports.ru

Накануне съемок Тотьмянина получила травму колена и испытала болевой шок.

«Что говорить, катается, что ничего не болит. Я сомневалась, будет ли кататься. Вчера была такая ужасная травма. А она приехала и вышла на лед.

Спасибо, Таня, что ты так к боли относишься. Это не слово «надо». Когда ты весь разломан, когда не можешь, все равно берешь и работаешь», – сказала Тарасова.

«Не секрет, что мы, спортсмены, самые страшные травмы получаем тут.

Я видела Таню незадолго до старта. Человек стоял на одной ноге и не мог наступить на другую. А сейчас улыбалась, светилась и прекрасно выступала», – добавила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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