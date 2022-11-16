Фанаты поспорили из-за нового имиджа Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию. На ней она предстала в неожиданном образе - в виде длинноволосой блондинки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Под фотографией, не снабженной каким-либо текстовым описанием или пояснением, появилось большое количество лайков и комментариев.

t.me/azagitova_official/571

Большая часть подписчиков (1810 человек по состоянию на 18:25 мск) поставила «сердечки», 499 человек показали, что ошеломлены, 184 «прослезились».

В комментариях многие фанаты отметили, что Загитова бесподобна в любом образе, прекрасна и восхитительна.

Другие предположили, что спортсменка могла опробовать новый парик, так как якобы «видно сеточку». Они призвали девушку поэкспериментировать с бирюзовыми, рыжими и другими типами волос.