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1 час назад

Загитова решила кардинально сменить имидж

Илья Родин

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию. На ней она предстала в неожиданном образе - в виде длинноволосой блондинки.

Фанаты поспорили из-за нового имиджа Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под фотографией, не снабженной каким-либо текстовым описанием или пояснением, появилось большое количество лайков и комментариев.

t.me/azagitova_official/571

Большая часть подписчиков (1810 человек по состоянию на 18:25 мск) поставила «сердечки», 499 человек показали, что ошеломлены, 184 «прослезились».

В комментариях многие фанаты отметили, что Загитова бесподобна в любом образе, прекрасна и восхитительна.

Другие предположили, что спортсменка могла опробовать новый парик, так как якобы «видно сеточку». Они призвали девушку поэкспериментировать с бирюзовыми, рыжими и другими типами волос.

Кроме того, пользователи обратили внимание на припухшие губы Алины. Одни выразили мнение, что это может быть результатом простуды, другие отметили, что если так пойдет и дальше, фигуристка превратится в «стандартную гламурную блогершу».

Фигурное катание,Алина Загитова,
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