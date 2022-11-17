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1 час назад

Фигуристка Загитова разыграла подписчиков, опубликовав фото в образе блондинки

Газета.Ruиещё 9

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что разыграла своих подписчиков, опубликовав фото с осветленными волосами. Спортсменка выложила в своем Telegram-канале видеосообщение, в котором предстала в своем привычном образе.

Загитова разыграла подписчиков
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

"Ребята, кто переживал за мой цвет волос - все на месте!" - сказала фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но до сих пор так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков высказался о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). О приостановке было объявлено во время Генеральной ассамблеи МПК, проходившей в Германии.

Ранее Международный паралимпийский комитет лишал российских спортсменов права выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также на зимних Играх-2022 в Пекине. В 2018 году россиян допустили до Паралимпийских игр в Пхенчхане в нейтральном статусе, а в 2021-м разрешили принять участие в Играх в Токио.

Фигурное катание,Алина Загитова,Роман Терюшков,Генассамблея ООН,Госдума,Первый канал,
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