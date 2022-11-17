Туктамышева рассказала о своей хронической травме

«Травма то появляется, то уходит. Она где-то внутри стопы — непонятно, от чего зависит. Травма неопасная, просто неприятная, ноющая.



Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха», — передает слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».