Туктамышева рассказала о своей хронической травме

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о хронической травме, которая влияет на ее тренировки и выступления.
«Травма то появляется, то уходит. Она где-то внутри стопы — непонятно, от чего зависит. Травма неопасная, просто неприятная, ноющая.
Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха», — передает слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».
В минувшие выходные 25-летняя Туктамышева стала победительницей четвертого этапа серии Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя успех спортсменки, заявила, что ученица Алексея Мишина способна конкурировать с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой в борьбе за звание лучшей фигуристки России.
Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился мнением о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить от членства в организации Паралимпийский комитет России (ПКР).
О приостановке членства ПКР было объявлено во время Генеральной ассамблеи МПК, проходившей в Германии.