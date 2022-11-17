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1 час назад

Фигуристка Туктамышева рассказала о своей хронической травме

Газета.Ru

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о хронической травме, которая влияет на ее тренировки и выступления.

Туктамышева рассказала о своей хронической травме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Травма то появляется, то уходит. Она где-то внутри стопы — непонятно, от чего зависит. Травма неопасная, просто неприятная, ноющая.

Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха», — передает слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

В минувшие выходные 25-летняя Туктамышева стала победительницей четвертого этапа серии Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя успех спортсменки, заявила, что ученица Алексея Мишина способна конкурировать с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой в борьбе за звание лучшей фигуристки России.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился мнением о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить от членства в организации Паралимпийский комитет России (ПКР).

О приостановке членства ПКР было объявлено во время Генеральной ассамблеи МПК, проходившей в Германии.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,Дмитрий Свищев,Генассамблея ООН,Госдума,
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