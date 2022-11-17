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1 час назад

Фигурист Александр Горшков ушел из жизни. Краткая история легенды

Александр Котлеткин

Легендарный фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ушел из жизни. Ему было 76 лет. Об этом сообщает ТАСС.

1/11 Советский танцевальный дуэт Людмила Пахомова и Александр Горшков, 1969 год
Фото: РИА Новости
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2/11 Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков во время выбора музыки для новой произвольной композиции, 1970 год
Фото: РИА Новости
3/11 Советские фигуристы Людмила Алексеевна Пахомова и Александр Георгиевич Горшков, 1970 год
Фото: ТАСС
4/11 Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков, 1970 год
Фото: РИА Новости
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5/11 Советские фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, 1972 год
Фото: РИА Новости
6/11 Людмила Пахомова и Александр Горшков, 1976 год
Фото: ТАСС
7/11 Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков - победители XII Олимпийских игр в танцах на льду, 1976 год
Фото: РИА Новости
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8/11 Первый олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время ледового шоу "Чемпионы на льду", 2007 год
Фото: РИА Новости
9/11 Александр Горшков избран новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России, 2010 год
Фото: РИА Новости
10/11 Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в 2018 году
Фото: РИА Новости
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11/11 Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков и Александра Трусова во время чемпионата России по фигурному катанию, 2022 год
Фото: ТАСС

Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве. С шести лет начал заниматься фигурным катанием в школе «Салют». В 1965 году Горшков перешел в танцы на льду. В паре будущей супругой Людмилой Пахомовой стал шестикратным чемпионом мира и Европы, множество раз выигрывал чемпионат СССР.

В феврале 1976 года в Инсбруке (Австрия) они стали первыми в истории зимних Олимпийских игр чемпионами по фигурному катанию в танцах на льду.

С 2010 года был руководителем Федерации фигурного катания на коньках России.

В сезоне 2021/2022 и на зимней Олимпиаде в Пекине занимал пост главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Фигурное катание,Фото,Людмила Пахомова,Александр Горшков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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