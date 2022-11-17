Фигурист Александр Горшков ушел из жизни. Краткая история легенды

Легендарный фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ушел из жизни. Ему было 76 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве. С шести лет начал заниматься фигурным катанием в школе «Салют». В 1965 году Горшков перешел в танцы на льду. В паре будущей супругой Людмилой Пахомовой стал шестикратным чемпионом мира и Европы, множество раз выигрывал чемпионат СССР.

В феврале 1976 года в Инсбруке (Австрия) они стали первыми в истории зимних Олимпийских игр чемпионами по фигурному катанию в танцах на льду.

С 2010 года был руководителем Федерации фигурного катания на коньках России.