Тутберидзе: Загитова обязана Александру Горшкову своим олимпийским золотом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что российская фигуристка Алина Загитова обязана бывшему президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову своей олимпийской медалью.
Напомним, на Олимпиаде-2018 15-летняя на тот момент Загитова завоевала золото в женском одиночном катании. Вчера, 17 ноября, Горшков ушёл из жизни в возрасте 76 лет.
«Алина Загитова, наверное, ему [Горшкову] обязана своей олимпийской медалью. В предолимпийский сезон именно он настоял на её участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увид
Он во время прокатов всегда так переживал, никогда не мог сидеть. Мне неловко было, потому что я сидела, а он стоял рядом. Вместе с ним мы потеряли эпоху. Очень надеюсь, что мы сможем пронести ту любовь к фигурному катанию, которую он нёс в себе», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.