Тутберидзе: Загитова обязана Александру Горшкову своим олимпийским золотом

«Алина Загитова, наверное, ему [Горшкову] обязана своей олимпийской медалью. В предолимпийский сезон именно он настоял на её участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увид

Он во время прокатов всегда так переживал, никогда не мог сидеть. Мне неловко было, потому что я сидела, а он стоял рядом. Вместе с ним мы потеряли эпоху. Очень надеюсь, что мы сможем пронести ту любовь к фигурному катанию, которую он нёс в себе», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.