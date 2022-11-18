ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
59 минут назад

Этери Тутберидзе: Алина Загитова обязана Александру Горшкову своим олимпийским золотом

Чемпионат.comиещё 2

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что российская фигуристка Алина Загитова обязана бывшему президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову своей олимпийской медалью.

Тутберидзе: Загитова обязана Александру Горшкову своим олимпийским золотом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на Олимпиаде-2018 15-летняя на тот момент Загитова завоевала золото в женском одиночном катании. Вчера, 17 ноября, Горшков ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

«Алина Загитова, наверное, ему [Горшкову] обязана своей олимпийской медалью. В предолимпийский сезон именно он настоял на её участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увид

Он во время прокатов всегда так переживал, никогда не мог сидеть. Мне неловко было, потому что я сидела, а он стоял рядом. Вместе с ним мы потеряли эпоху. Очень надеюсь, что мы сможем пронести ту любовь к фигурному катанию, которую он нёс в себе», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Александр Горшков,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители