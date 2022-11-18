Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

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«Ушел из жизни Александр Георгиевич Горшков – выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлеченный любимым д

С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, ее триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду.

И конечно, как соучредитель и член Попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех» Александр Георгиевич многое сделал для поддержки юных дарований, их профессионального становления.