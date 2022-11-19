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2 часа назад

Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела Валиевой в CAS

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Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слова юриста Анны Анцелиович приводит РИА Новости.

Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела Валиевой в CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«CAS прислушивается ко всем сторонам процесса. Но для того, чтобы запустить процедуру ускоренного рассмотрения дела, нужно согласие всех. ВсемВсемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и самой спортсменки», — заявила специалист.

Анцелиович подчеркнула, что если кто-то из них будет против, тогда процесс пройдет в обычном режиме. Также она добавила, что CAS может не дать затягивать процесс бесконечно.

14 ноября WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых. В РУСАДА отказались комментировать ситуацию.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

Фигурное катание,Камила Валиева,Анна Анцелиович,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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