Тарасова отказалась считать Трусову фаворитом этапа Гран-при в Самаре

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала выделять фаворита пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. На этапе Гран-при в Самаре выступят Софья Самоделкина и Александра Трусова. Пятый этап Гран-при пройдет с 19 по 20 ноября.

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"Является ли Трусова фаворитом Гран-при в Самаре? Трусова не фаворит. Никто не фаворит. Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством наших спортсменов", — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.