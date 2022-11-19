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2 часа назад

Тарасова отказалась считать Трусову фаворитом этапа Гран-при в Самаре

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала выделять фаворита пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. На этапе Гран-при в Самаре выступят Софья Самоделкина и Александра Трусова. Пятый этап Гран-при пройдет с 19 по 20 ноября.

Тарасова отказалась считать Трусову фаворитом этапа Гран-при в Самаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Является ли Трусова фаворитом Гран-при в Самаре? Трусова не фаворит. Никто не фаворит. Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством наших спортсменов", — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, пока не выполнит все условия.

Фигурное катание,Витольд Банька,Александра Трусова,Татьяна Тарасова,Всемирное антидопинговое агентство,
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