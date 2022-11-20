Трусова ответила на критику Жулина по поводу лишнего веса

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова после короткой программы на пятом этапе "Гран-при" в Самаре ответила на вопрос, видела ли она в СМИ критику со стороны Александра Жулина по поводу ее лишнего веса.

"Нет, даже если читаю, меня это никак не сбивает. Может, нет, не знаю, я так не обращаю внимания. Не очень интересно? Да", - передает слова Трусовой "Спорт-Экспресс".

Старт произвольной программы у девушек уже сегодня. 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.