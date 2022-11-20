ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Трусова ответила на критику Жулина по поводу лишнего веса

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова после короткой программы на пятом этапе "Гран-при" в Самаре ответила на вопрос, видела ли она в СМИ критику со стороны Александра Жулина по поводу ее лишнего веса.

Трусова ответила на критику Жулина по поводу лишнего веса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, даже если читаю, меня это никак не сбивает. Может, нет, не знаю, я так не обращаю внимания. Не очень интересно? Да", - передает слова Трусовой "Спорт-Экспресс".

После короткой программы на этапе Гран-при в Самаре Трусова занимает третье место. Она набрала 69,5 балла. Лидером стала Софья Самоделкина. У нее 73,15 балла. Второе промежуточное место занимает Анна Фролова (70,74 балла).

Старт произвольной программы у девушек уже сегодня. 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось о разногласиях Александры Трусовой и Первого канала.

Фигурное катание,Александра Трусова,Александр Жулин,Анна Щербакова,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители