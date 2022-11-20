Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова отреагировала на ситуацию с мужчиной, который выбежал к ней на лед после исполнения ей произвольной программы на пятом этапе Гран при России по фигурному катанию в Самаре.

В воскресенье Трусова исполнила произвольную программу на турнире в Самаре. После чего на лед выскочил неизвестный мужчина и вручил фигуристе букет роз, его никто не остановил, он спокойно покинут лед.

— Было невероятно приятно. Такая поддержка! Начиная с разминки! Спасибо большое болельщикам! Больше ничего не хотелось бы комментировать.

Мужчина вышел на лед? Я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли? Ну просто на льду же скользко. Не очень удобно без коньков. Не буду ли за него заступаться? Не буду вмешиваться.

Что повлияло на то, что я стала спокойнее относиться к своим падениям? Олимпиада.