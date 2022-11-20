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4 часа назад

Трусова отреагировала на инцидент с мужчиной, который выбежал к ней на лед после произвольной программы на Гран-при России

Матч ТВ

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова отреагировала на ситуацию с мужчиной, который выбежал к ней на лед после исполнения ей произвольной программы на пятом этапе Гран при России по фигурному катанию в Самаре.

В воскресенье Трусова исполнила произвольную программу на турнире в Самаре. После чего на лед выскочил неизвестный мужчина и вручил фигуристе букет роз, его никто не остановил, он спокойно покинут лед.

— Было невероятно приятно. Такая поддержка! Начиная с разминки! Спасибо большое болельщикам! Больше ничего не хотелось бы комментировать.

Мужчина вышел на лед? Я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли? Ну просто на льду же скользко. Не очень удобно без коньков. Не буду ли за него заступаться? Не буду вмешиваться.

Трусова заявила, что Олимпиада повлияла на ее мировоззрение

Что повлияло на то, что я стала спокойнее относиться к своим падениям? Олимпиада.

Почему нет нашивки на куртке? Давайте я просто пойду, — сказала Трусова журналистам.

Фигурное катание,Видео,Александра Трусова,
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