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4 часа назад

Фигуристка Трусова заявила, что Олимпиада повлияла на ее мировоззрение

ТАСС

Олимпийские игры в Пекине повлияли на мировозррение фигуристки Александры Трусовой. Об этом она в воскресенье рассказала журналистам.

Трусова заявила, что Олимпиада повлияла на ее мировоззрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Играх в Пекине Трусова стала серебряным призером в одиночном катании. В воскресенье фигуристка выступила на пятом этапе Гран-при России в Самаре, по сумме короткой и произвольной программ она показала результат 213,80 балла и заняла итоговое второе место. Во время исполнения произвольной программы Трусова упала с четверного лутца.

"Пока так, я старалась, было лучше, чем на этапе Гран-при в Сочи. Невероятная поддержка, спасибо большое болельщикам. Олимпийские игры изменили мировоззрение, теперь выхожу на лед с улыбкой и получаю удовольствие", - сказала Трусова.

Трусовой 18 лет, на ее счету также бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпийских играх в Пекине фигуристка стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,
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