Трусова заявила, что Олимпиада повлияла на ее мировоззрение

Олимпийские игры в Пекине повлияли на мировозррение фигуристки Александры Трусовой. Об этом она в воскресенье рассказала журналистам.

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На Играх в Пекине Трусова стала серебряным призером в одиночном катании. В воскресенье фигуристка выступила на пятом этапе Гран-при России в Самаре, по сумме короткой и произвольной программ она показала результат 213,80 балла и заняла итоговое второе место. Во время исполнения произвольной программы Трусова упала с четверного лутца.

"Пока так, я старалась, было лучше, чем на этапе Гран-при в Сочи. Невероятная поддержка, спасибо большое болельщикам. Олимпийские игры изменили мировоззрение, теперь выхожу на лед с улыбкой и получаю удовольствие", - сказала Трусова.