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3 часа назад

Служба безопасности задержала мужчину, подарившего цветы фигуристке Трусовой

Газета.Ru

Мужчина, выбежавший на лед во время этапа Гран при России по фигурному катанию в Самаре, был задержан, передает «Матч ТВ».

Служба безопасности задержала мужчину, подарившего цветы Трусовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября, мужчина вручил Трусовой букет цветов после ее выступления.

Нарушителю грозит административное наказание, штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Также будет оштрафована организация, обеспечивающая безопасность на соревнованиях, — 150 тысяч рублей.

Победу на пятом этапе России одержала Софья Самоделкина. Второе место заняла Александра Трусова. Топ 3 замкнула Ксения Гущина.

Напомним, 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

Фигурное катание,Ксения Гущина,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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