Служба безопасности задержала мужчину, подарившего цветы Трусовой

Мужчина, выбежавший на лед во время этапа Гран при России по фигурному катанию в Самаре, был задержан, передает «Матч ТВ».
Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября, мужчина вручил Трусовой букет цветов после ее выступления.
Нарушителю грозит административное наказание, штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Также будет оштрафована организация, обеспечивающая безопасность на соревнованиях, — 150 тысяч рублей.
Победу на пятом этапе России одержала Софья Самоделкина. Второе место заняла Александра Трусова. Топ 3 замкнула Ксения Гущина.
Напомним, 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.
Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.