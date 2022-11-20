Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер Зимних игр-2022, отреагировала на инцидент с выбежавшим на лед мужчиной. Она рассказала, что ей было невероятно приятно получить букет роз. Об этом пишет «Матч ТВ».

Отмечается, что неизвестный мужчина выбежал на лед после того, как Трусова завершила произвольную программу на пятом этапе Гран при России по фигурному катанию в Самаре.

«Было невероятно приятно. Такая поддержка! Начиная с разминки! Спасибо большое болельщикам», - призналась Трусова.

Спортсменка пояснила, что не знает, по каким причинам болельщик вышел на лед. Она добавила, что не испугалась его. Вместе с тем, она несколько беспокоилась, что ему будет неудобно передвигаться по льду.

Трусова добавила, что не будет заступаться за подарившего цветы фаната.