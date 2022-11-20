Фигурист Лутфуллин выиграл этап Гран-при России в Самаре

Глеб Лутфуллин в воскресенье стал победителем пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который завершился в Самаре.

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Лутфуллин по сумме короткой и произвольной программ получил 273,56 балла (92,77 - за короткую, 180,79 - за произвольную). Вторым стал Александр Самарин (268,65; 90,15 + 178,50), третьим - Марк Кондратюк (260,68; 102,84 + 157,84).