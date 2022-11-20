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5 часов назад

Фигурист Лутфуллин выиграл этап Гран-при России в Самаре

ТАССиещё 5

Глеб Лутфуллин в воскресенье стал победителем пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который завершился в Самаре.

Фигурист Лутфуллин выиграл этап Гран-при России в Самаре
Фото: ТАССТАСС

Лутфуллин по сумме короткой и произвольной программ получил 273,56 балла (92,77 - за короткую, 180,79 - за произвольную). Вторым стал Александр Самарин (268,65; 90,15 + 178,50), третьим - Марк Кондратюк (260,68; 102,84 + 157,84).

Произвольная программа мужчин завершила программу пятого этапа Гран-при России. Следующий этап пройдет с 25 по 27 ноября в Перми. Финал Гран-при России состоится с 3 по 5 марта в Сочи.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александр Самарин,
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