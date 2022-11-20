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4 часа назад

Фигурист Кондратюк признался, что его шокировала смерть главы федерации Горшкова

ТАСС

Смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), первого олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова шокировала победителя Игр в командном турнире Марка Кондратюка. Об этом Кондратюк в воскресенье рассказал журналистам.

Кондратюк признался, что его шокировала смерть Горшкова
Фото: ТАССТАСС

Горшков скончался в ночь на четверг в возрасте 76 лет.

"Это был шок. Александр Георгиевич - великий спортсмен, выдающийся человек, который много делал для вида спорта", - сказал Кондратюк.

В воскресенье Кондратюк стал третьим в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Самаре.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александр Горшков,
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