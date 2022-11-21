Тарасова объяснила отсутствие дочери Тутберидзе на Гран-при России

— Так складываются обстоятельства: они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию. К тому же потом можно не прилететь обратно. Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись — отношения между нашими странами в том числе. У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, — сказала Тарасова «Матч ТВ».