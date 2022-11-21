Тарасова объяснила отсутствие дочери Тутберидзе на Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила «Матч ТВ» причины отсутствия Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, на этапах Гран при России.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ранее опубликовала список участников пятого этапа Гран при России в Перми. Дэвис и Смолкина в заявке нет. Ранее дуэт также пропустил московский этап соревнований.
— Так складываются обстоятельства: они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию. К тому же потом можно не прилететь обратно. Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись — отношения между нашими странами в том числе. У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России, участники Олимпийских игр 2022 в Пекине.