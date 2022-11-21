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3 часа назад

Тарасова — о неучастии Дэвис/Смолкина в Гран-при России: «Они собирались выступать, но обстоятельства поменялись»

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила «Матч ТВ» причины отсутствия Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, на этапах Гран при России.

Тарасова объяснила отсутствие дочери Тутберидзе на Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ранее опубликовала список участников пятого этапа Гран при России в Перми. Дэвис и Смолкина в заявке нет. Ранее дуэт также пропустил московский этап соревнований.

— Так складываются обстоятельства: они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию. К тому же потом можно не прилететь обратно. Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись — отношения между нашими странами в том числе. У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России, участники Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Татьяна Тарасова,
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