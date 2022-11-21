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3 часа назад

Алёна Косторная объяснила уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Чемпионат.com

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему в межсезонье-2020 ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Алена Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я перешла туда за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного.

Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину. Думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

В настоящий момент тренером Алёны Косторной является Елена Буянова.

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