Мобилизованный муж Липницкой отказался от отсрочки

Продюсер Яна Рудковская призналась, что гордится решением Влада Тарасенко, мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, отправиться в зону спецоперации. Она добавила, что тренер мог получить отсрочку, но отказался от нее. Об этом пишет Sport24.

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Рудковская отметила, что Влад Тарасенко мобилизован, направился в зону спецоперации защищать Родину. После отъезда мужа на фронт Липницкая тренирует учеников самостоятельно, при помощи Артема Зрачкова.

«Мы гордимся, что его призвали, мы могли сделать отсрочку ему», - уточнила продюсер.

Рудковская пояснила, что Юля очень волнуется, сотрудники академии «Ангелы Плющенко» поддерживают ее. Она добавила, что команда учебного заведения и ученики очень ждут возвращения Тарасенко.

Она подчеркнула, что была шокирована решением тренера. В особенности потому, что он был не в первой категории призыва, свободно мог получить отсрочку.

«Это был шок. Мы предложили помочь с отсрочкой, мы могли все сделать», - заявила Рудковская.