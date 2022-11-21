ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Мобилизованный муж Липницкой отказался от отсрочки

Илья Родин

Продюсер Яна Рудковская призналась, что гордится решением Влада Тарасенко, мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, отправиться в зону спецоперации. Она добавила, что тренер мог получить отсрочку, но отказался от нее. Об этом пишет Sport24.

Мобилизованный муж Липницкой отказался от отсрочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудковская отметила, что Влад Тарасенко мобилизован, направился в зону спецоперации защищать Родину. После отъезда мужа на фронт Липницкая тренирует учеников самостоятельно, при помощи Артема Зрачкова.

«Мы гордимся, что его призвали, мы могли сделать отсрочку ему», - уточнила продюсер.

Рудковская пояснила, что Юля очень волнуется, сотрудники академии «Ангелы Плющенко» поддерживают ее. Она добавила, что команда учебного заведения и ученики очень ждут возвращения Тарасенко.

Она подчеркнула, что была шокирована решением тренера. В особенности потому, что он был не в первой категории призыва, свободно мог получить отсрочку.

«Это был шок. Мы предложили помочь с отсрочкой, мы могли все сделать», - заявила Рудковская.

Ранее сообщалось, что информация об отправке Тарасенко на фронт подтвердилась.

Фигурное катание,Юлия Липницкая,Яна Рудковская,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители