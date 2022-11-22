ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
6 часов назад

Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»

Sports.ru

Продюсер Яна Рудковская оценила тренерские перспективы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе»
Фото: Sports.ruSports.ru

В 2017 году Липницкая завершила карьеру фигуристки, сейчас она работает в академии «Ангелы Плющенко».

«Я считаю, что Юля Липницкая – это новая Этери Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии.

Она – фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызет этот лед со своими учениками, выводит их на старты.

Мы общаемся с ней часто. Юля говорит, что ей очень нравится тренировать, она хочет стать тренером высочайшего уровня.

Юля учится многим вещам, где-то советуется с Евгением Плющенко, они очень мило, трепетно общаются.

Они же вместе победили в командном турнире на Олимпийских играх в Сочи, и теперь она у нас в академии», – сказала Рудковская.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Юлия Липницкая,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители