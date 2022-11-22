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6 часов назад

В CAS назвали сроки рассмотрения допинг-дела фигуристки Валиевой

Газета.Ru

В Спортивном арбитражном суде (CAS) высказались о сроках рассмотрения дела российской фигуристки Камила Валиевой, чья допинг-проба на ОИ-2022 показала положительный результат. Слова представителя пресс-службы CAS передает ТАСС.

В CAS назвали сроки рассмотрения допинг-дела фигуристки Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следующим шагом является подача CAS апелляционной записки. Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции. Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — заявили в CAS.

В настоящее время продолжается разбирательство по делу Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось обнародовать результаты расследования. В связи с этим WADA приняло решение передать дело в CAS.

WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года и аннулировать результаты на прошедшей Олимпиаде, а также на чемпионатах Европы и России.

Напомним, о положительном допинг-тесте Валиевой на чемпионате России стало известно в разгар Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Спортсменку допустили к участию в соревнованиях одиночниц, но из-за ошибок в произвольной программе она заняла лишь четвертое место, хотя лидировала после короткого проката.

Фигурное катание,Всемирное антидопинговое агентство,
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