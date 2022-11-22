В CAS назвали сроки рассмотрения допинг-дела фигуристки Валиевой

«Следующим шагом является подача CAS апелляционной записки. Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции. Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — заявили в CAS.