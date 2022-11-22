В CAS назвали сроки рассмотрения допинг-дела фигуристки Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) высказались касательно сроков рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации, они определяются как самим судом, так и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и самой спортсменкой.

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В CAS отметили, что следующим шагом в этой процедуре является подача WADA апелляционной записки, в которой изложены все доказательства виновности Валиевой. Оно должно делать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции.

«Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Однако эти сроки могут быть продлены или сокращены по соглашению сторон. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — подчеркнул представитель суда.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы российской сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.