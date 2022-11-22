Тарасова надеется, что дочь Тутберидзе выступит на чемпионате России

«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать. На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, что на чемпионат России они все-таки приедут», — заявила Тарасова.