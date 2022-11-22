Тарасова надеется, что дочь Тутберидзе выступит на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что танцевальная пара Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступит на чемпионате России по фигурному катанию, передает РИА Новости.
Дуэт, который тренируется в США, уже пропустил два этапа Гран-при России. Национальное первенство состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря 2022 года.
«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать. На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, что на чемпионат России они все-таки приедут», — заявила Тарасова.