Тарасова раскрыла секрет долголетия Туктамышевой

— Да, я была в восторге после выступления Туктамышевой на этапе Гран при в Москве. Секрет ее долголетия — в таланте и трудолюбии. Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет, как считает нужным.



В мужском катании у нас есть несколько хороших мальчиков. Восстановился ли Евгений Семененко после травмы? Посмотрим по его катанию — мы же не можем не глядя рассуждать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».