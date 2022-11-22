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55 минут назад

Тарасова рассказала, в чем секрет долголетия Туктамышевой

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в преддверии старта Гран при в Перми объяснила, за счет чего Елизавете Туктамышевой удается поддерживать форму на протяжении многих лет.

Тарасова раскрыла секрет долголетия Туктамышевой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Туктамышева выиграла четвертый этап Гран при, проходивший в Москве, набрав в сумме 234,63 балла.

— Да, я была в восторге после выступления Туктамышевой на этапе Гран при в Москве. Секрет ее долголетия — в таланте и трудолюбии. Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет, как считает нужным.

В мужском катании у нас есть несколько хороших мальчиков. Восстановился ли Евгений Семененко после травмы? Посмотрим по его катанию — мы же не можем не глядя рассуждать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Фигурное катание,Евгений Семененко,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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