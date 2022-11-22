Медведева поделилась планами на будущее

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что через 17-18 лет продолжит заниматься любимым спортом и обзаведется семьей.
Соответствующее заявление она сделала в шоу «Пять книг» на канале «Ключ», передает Sports.ru.
«Через 17-18 лет? Воу. Все еще вижу себя очень активной в работе. Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием», — сказала Медведева.
Она отметила, что не грустит на этот счет, поскольку «безумно любит то, чем занимается». По словам Медведевой, ей и самой интересно, где она окажется через 17-18 лет, но уверена, что тогда у нее уже будет семья.
«Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», — заключила она.
Ранее стало известно о завершении съемок документального фильма «Медведева против Медведевой» о фигуристке. Картина расскажет о первых шагах спортсменки на льду, ее работе с тренером Этери Тутберидзе, ее планах и перспективах.