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4 часа назад

Медведева поделилась планами на будущее

Рамблер

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что через 17-18 лет продолжит заниматься любимым спортом и обзаведется семьей.

Медведева поделилась планами на будущее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в шоу «Пять книг» на канале «Ключ», передает Sports.ru.

«Через 17-18 лет? Воу. Все еще вижу себя очень активной в работе. Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием», — сказала Медведева.

Она отметила, что не грустит на этот счет, поскольку «безумно любит то, чем занимается». По словам Медведевой, ей и самой интересно, где она окажется через 17-18 лет, но уверена, что тогда у нее уже будет семья.

«Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», — заключила она.

Ранее стало известно о завершении съемок документального фильма «Медведева против Медведевой» о фигуристке. Картина расскажет о первых шагах спортсменки на льду, ее работе с тренером Этери Тутберидзе, ее планах и перспективах.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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