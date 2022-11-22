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58 минут назад

«Иногда ты выходишь и падаешь на жопу. Такие элементы редко исполняются чисто». Тарасова о том, что Валиева восстановила тройной аксель

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Камила Валиева восстановила тройной аксель.

Тарасова жестко, но метко высказалась о проблемах Валиевой
Фото: Sports.ruSports.ru

«Нечего говорить об этом, когда нет международных соревнований. Иногда ты выходишь и падаешь на жопу, такое часто случается. Я знаю свое дело и могу сказать, что такие элементы редко исполняются чисто.

Очень хочется посмотреть, как Валиева исполнит этот прыжок, поаплодировать, тогда мы все будем счастливы. Но то, что она восстановила тройной аксель, не дает гарантий, что ее уровень будет недосягаем для соперниц. Ждем и верим, что у нее получится вернуть свою былую форму», – сказала Тарасова.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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