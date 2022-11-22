Тарасова жестко, но метко высказалась о проблемах Валиевой

Очень хочется посмотреть, как Валиева исполнит этот прыжок, поаплодировать, тогда мы все будем счастливы. Но то, что она восстановила тройной аксель, не дает гарантий, что ее уровень будет недосягаем для соперниц. Ждем и верим, что у нее получится вернуть свою былую форму», – сказала Тарасова.