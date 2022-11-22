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1 час назад

Фигурист Гуменник не исключил смены спортивного гражданства

Елена Прошина

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью «Фонтанке» не исключил смены спортивного гражданства. Однако, по его словам, он пойдет на это только если отстранение атлетов РФ от международных турниров затянется надолго.

Фигурист Гуменник назвал условие смены спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется. Все хотят выступить на Олимпиаде. Если это все продлится еще несколько лет, придется принимать какое-то непростое решение», — сказал Гуменник.

При этом он выразил надежду на то, что ему не придется этого делать и в ближайшее время российских спортсменов допустят до международных соревнований. По словам фигуриста, ему уже хочется выступать где-то еще, а не только в России.

«Уже тянет посоревноваться со всем миром. Но, в принципе, наша федерация хорошо поработала, чтобы мы тут не скучали. Соревнований хватает», — заключил Гуменник.

Ранее сообщалось, что фигурист стал победителем четвертого этапа серии Гран-при России. Соревнование проходило в Москве.

Фигурное катание,Петр Гуменник,
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