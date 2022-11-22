Фигурист Гуменник назвал условие смены спортивного гражданства

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью «Фонтанке» не исключил смены спортивного гражданства. Однако, по его словам , он пойдет на это только если отстранение атлетов РФ от международных турниров затянется надолго.

«Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется. Все хотят выступить на Олимпиаде. Если это все продлится еще несколько лет, придется принимать какое-то непростое решение», — сказал Гуменник.

При этом он выразил надежду на то, что ему не придется этого делать и в ближайшее время российских спортсменов допустят до международных соревнований. По словам фигуриста, ему уже хочется выступать где-то еще, а не только в России.