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1 час назад

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру спустя 3 недели после родов

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала фотографию, на которой показала фигуру после родов. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Сотникова показала фигуру спустя 3 недели после родов
Фото: adelina_sotnikova14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)adelina_sotnikova14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

30 октября 2022 года Аделина Сотникова впервые стала матерью. Фигуристка скрывала свою беременность, а личность отца своего первенца она пока не раскрывала. В начале октября она лишь упомянула, что ее не звали в "Ледниковый период", но она и не согласилась бы принимать участие в шоу, потому что у нее "другой проект, более важный".

На новой фотографии спортсменка показала, как изменилась ее фигура за это время.

"После беременности мне, конечно, есть что скидывать, но мне сегодня не поверили, что я родила 3 недели назад. Это был самый приятный комплимент", — написала фигуристка.

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Она также является двукратной серебряной медалисткой чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Сотникова назвала лучшую фигуристку на контрольных прокатах сборной России.

Фигурное катание,Аделина Сотникова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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