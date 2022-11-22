Сотникова показала фигуру спустя 3 недели после родов

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала фотографию, на которой показала фигуру после родов. Снимком она поделилась в социальных сетях.
30 октября 2022 года Аделина Сотникова впервые стала матерью. Фигуристка скрывала свою беременность, а личность отца своего первенца она пока не раскрывала. В начале октября она лишь упомянула, что ее не звали в "Ледниковый период", но она и не согласилась бы принимать участие в шоу, потому что у нее "другой проект, более важный".
На новой фотографии спортсменка показала, как изменилась ее фигура за это время.
"После беременности мне, конечно, есть что скидывать, но мне сегодня не поверили, что я родила 3 недели назад. Это был самый приятный комплимент", — написала фигуристка.
Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Она также является двукратной серебряной медалисткой чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Сотникова назвала лучшую фигуристку на контрольных прокатах сборной России.