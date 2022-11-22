Сотникова показала фигуру спустя 3 недели после родов

30 октября 2022 года Аделина Сотникова впервые стала матерью. Фигуристка скрывала свою беременность, а личность отца своего первенца она пока не раскрывала. В начале октября она лишь упомянула, что ее не звали в "Ледниковый период", но она и не согласилась бы принимать участие в шоу, потому что у нее "другой проект, более важный".