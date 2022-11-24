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3 часа назад

Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке

ТАСС

Фигуристка Варвара Курносенко, выступающая в танцах на льду с Федором Варламовым, получила сотрясение мозга после столкновения с Владой Храмовой и Матвеем Грачевым на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми. Об этом ТАСС в четверг рассказал тренер Курносенко и Варламова Петр Дурнев.

Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга, - сказал Дурнев. - У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье".

После ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми Курносенко и Варламов занимали седьмое место.

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