Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга

"На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга, - сказал Дурнев. - У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье".