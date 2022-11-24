Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга

Фигуристка Варвара Курносенко, выступающая в танцах на льду с Федором Варламовым, получила сотрясение мозга после столкновения с Владой Храмовой и Матвеем Грачевым на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми. Об этом ТАСС в четверг рассказал тренер Курносенко и Варламова Петр Дурнев.
"На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга, - сказал Дурнев. - У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье".
После ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми Курносенко и Варламов занимали седьмое место.