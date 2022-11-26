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2 часа назад

Туктамышева ответила на вопрос о своем участии в шоу "Ледниковый период"

Газета.Ru

Серебряный призер чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о своем возможном участии в проекте "Ледниковый период".

Туктамышева ответила на вопрос о своем участии в шоу "Ледниковый период"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я бы как минимум попробовала. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет… По крайней мере совесть будет чиста: не струсил, попытался", — передает слова Туктамышевой "Аргументы и факты".

Напомним, что 25-летняя Елизавета Туктамышева стала победительницей на 4-м этапе Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Вторую строчку по итогам соревнований заняла Софья Муравьева. Воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по итогам Гран-при Москвы набрала 230,56 балла.

5-й этап Гран-при в Самаре фигуристка пропустила. Сегодня в 13.00 по московскому времени стартует следующий этап соревнований – выступят женщины с короткой программой. Турнир пройдет в Перми.

"Ледниковый период" впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Ранее Илья Авербух не стал называть Туктамышеву бесспорной фавориткой этапа Гран-при России в Перми.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Елизавета Туктамышева,Илья Авербух,Евгений Плющенко,
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