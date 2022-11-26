Туктамышева ответила на вопрос о своем участии в шоу "Ледниковый период"

"Я бы как минимум попробовала. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет… По крайней мере совесть будет чиста: не струсил, попытался", — передает слова Туктамышевой "Аргументы и факты".