Ученица Плющенко лидирует после короткой программы на Гран-при России

Сегодня в Перми стартовал 6-й этап Гран-при России по фигурному катанию. На лед вышли девушки с короткой программой. По ее результатам лидером стала подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп и набрала 81,59 балла.

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На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и набрала 78,74 балла. Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына (70,94 балла).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Произвольная программа пройдет завтра. Начало в 12.45 по московскому времени.

Муравьева в текущем сезоне стала второй на этапе Гран-при в Москве, уступив Елизавете Туктамышевой.