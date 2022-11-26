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1 час назад

Александр Энберт оценил, как проходит серия Гран-при России

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании Александр Энберт поделился мнением о серии Гран-при по фигурному катанию.

Александр Энберт оценил, как проходит серия Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За Гран-при России стараюсь следить. Скажу честно, за этапом в Самаре не успел проследить, потому что у нас были финальные съёмки «Ледникового периода» и, конечно, там тоже ответственность была высокая и времени это много заняло. Но в любом случае сборная России по фигурному катанию, конечно, мне кажется, уникальная сборная. На каждом турнире мы можем видеть спортсменов высокого уровня, которые борются за призовые места, и это 100% интересно. Понятно, что Гран-при России освещается больше, нежели освещался Кубок России, и у спортсменов из разных городов появляется возможность проявить себя, показать, что они тоже умеют прыгать четверные, ставить интересные программы. Я думаю, что для наших спортсменов топ-уровня это просто такой привычный турнир, на котором они соревнуются между собой. Но для спортсменов, которым было сложно забраться на топ-уровень, это большой лифт, который может их поднять наверх», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание,Яна Левхина,Александр Энберт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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