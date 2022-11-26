Фигурист Багин рассказал, с кем его часто путают

Андрея Багина часто путают с другими фигуристами, выступающими в танцах на льду, - с двукратным вице-чемпионом Европы Иваном Букиным и с бронзовым призером чемпионата России Егором Базиным. Об этом Багин рассказал журналистам в субботу.

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В субботу Багин в дуэте с Софьей Тютюниной одержал победу в ритм-танце на этапе Гран-при России в Перми, набрав 80,88 балла.

"Всю дорогу мы с Егором [Базиным] идем, и на соревнованиях нас путают, сейчас, конечно, внутри круга фигурного катания поменьше. Еще и с Иваном Букиным путают", - сказал Багин. Тютюнина отметила, что до создания дуэта с Багиным сама долго путала его с Базиным.

Фигуристы сравнили свое выступление в Перми с этапом Гран-при России в Москве - на соревнованиях в столице они получили за ритм-танец 77,73 балла.

"Мне кажется, было получше, чем на этапе в Москве, но лично мне не хватало скорости, в принципе прокат неплохой, сюда приехали получить побольше баллов. Тут ребята наши - Егор Базин, Паша Дрозд, они растут, Егор молодец - 90 баллов за ритм-танец на прошлом этапе получил. К чемпионату России мы будем стараться набрать максимальную форму, пока не понимаю, какой максимум мы можем показать", - д