«Все непросто». Буянова — о восстановлении Косторной

«Операция была непростая, соответственно, все последствия непростые. Но она такой боец! Она просила это не говорить, чтобы врачи не слышали, но, конечно, она вышла раньше, чем надо. Но то, что она пытается, что она пробует — она молодец. Другой вопрос, что будет дальше. Но пока все, что в ее силах… Может быть, кто-то бы стеснялся, но она, в общем-то, не стесняется, и какая есть, такая вот она и катается. Но, опять же, достаточно серьёзная операция была и, слава Богу, что она прошла, потому что у нас очень много больших