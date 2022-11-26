Фигуристка Муравьева рассказала о сильном волнении на этапе Гран-при в Перми

«Настроение хорошее. Не то что отличное. Можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему. В Перми была в прошлом году. Поддержка очень хорошая. Тройной аксель стабильный. Сегодня утром не очень получался, но на тренировках он есть. Пять из пяти обычно», — заявила Муравьева.