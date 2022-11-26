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2 часа назад

Фигуристка Муравьева рассказала о сильном волнении на этапе Гран-при в Перми

Газета.Ru

Российская фигуристка Софья Муравьева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми, передает «Матч ТВ».

Фигуристка Муравьева рассказала о сильном волнении на этапе Гран-при в Перми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученица Евгения Плющенко в своем прокате исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп и набрала 81,59 балла, уверенно возглавив турнирную таблицу.

«Настроение хорошее. Не то что отличное. Можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему. В Перми была в прошлом году. Поддержка очень хорошая. Тройной аксель стабильный. Сегодня утром не очень получался, но на тренировках он есть. Пять из пяти обычно», — заявила Муравьева.

На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и набрала 78,74 балла. Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына (70,94 балла).

Произвольные программы женщины покажут завтра, 27 ноября. Старт соревнований — 12.45 по московскому времени.

Примечательно, что Муравьева в текущем сезоне стала второй на этапе Гран-при в Москве, уступив Туктамышевой.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Елизавета Туктамышева,Евгений Плющенко,
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