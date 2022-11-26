Фигуристка Муравьева рассказала о сильном волнении на этапе Гран-при в Перми

Российская фигуристка Софья Муравьева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми, передает «Матч ТВ».
Ученица Евгения Плющенко в своем прокате исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп и набрала 81,59 балла, уверенно возглавив турнирную таблицу.
«Настроение хорошее. Не то что отличное. Можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему. В Перми была в прошлом году. Поддержка очень хорошая. Тройной аксель стабильный. Сегодня утром не очень получался, но на тренировках он есть. Пять из пяти обычно», — заявила Муравьева.
На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и набрала 78,74 балла. Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына (70,94 балла).
Произвольные программы женщины покажут завтра, 27 ноября. Старт соревнований — 12.45 по московскому времени.
Примечательно, что Муравьева в текущем сезоне стала второй на этапе Гран-при в Москве, уступив Туктамышевой.